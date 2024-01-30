Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkede kaçak yaşam süren Özbekistanlı Akmajlon Usmonov tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru Fırat Uğur mahkemede olguları aktardı. Polis, 29 Ocak 2024 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Lefkoşa'da, Şht. Mustafa Ruso Caddesi üzerinde, Lefkoşa Adli Şube'de görevli polis ekibi tarafından yapılan devriye esnasında tespit edilen Akmaljon Usmonov’ın yapılan muhaceret kontrolü esnasında 05 Kasım 2022 tarihinden itibaren toplam 450 gün KKTC'de ikamet izinsiz olarak kaldığının tespit edildiğini söyledi. Polis, tutuklanan zanlıyla ilgili yapılan soruşturmada 26 Ekim 2022 tarihinde 10 günlük vize ile ülkeye geldiğini ancak yasal bir işlem yapmadığını tespit ettiklerini açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlının davası görüşülünceye deyin 20 günü geçmeyen süre ile Merkezi Cezaevinde tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi