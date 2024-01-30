Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’de meydana gelen sirkat meseleleriyle ilgili tutuklanan İranlı Jelalettin Hasan Kaurkah bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Serkan Duman olguları aktardı. Polis, 17-18 Ocak 2024 tarihleri arasında, Gönyeli’de bir ikametgâhın önündeki kaldırım üzerinde park halinde bulunan C.N.’ye ait salon araç içerisinden 35 bin TL değerinde iPod, 110 Sterlin, 220 dolar ve bir adet çeyrek altın çaldığını söyledi. Polis memuru, zanlının 20 Ocak tarihinde ise Gönyeli’de bir şahıs tarafından sokak içerisinde düşürülen çantada muhafaza edilen 2 adet altın nişan yüzüğünü çaldığını açıkladı. Polis memuru, ayrıca zanlının 22 Ocak 2024 tarihinde, Gönyeli’de bir ikametgahın önündeki kaldırım üzerinde park halinde bulunan N.G.’ye ait salon araç içerisinde muhafaza edilen toplam bin Euro ile 3 bin TL nakit para ve 4 adet KKTC Devlet çaldığını açıkladı. Polis memuru, zanlının 23 Ocak tarihinde tutuklandığını, ifadesinde suçlarını kabul ettiğini söyledi. Polis memuru, zanlının evinde yapılan aramada çalınan eşya ve paraların çoğunun bulunduğunu açıkladı. Polis memuru, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında toplam 7 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis memuru, bu süre içerisinde yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 10 Aralık 2023 tarihinden tutuklandığı güne kadar 52 gün KKTC’de ikamet izinsiz kaldığını belirtti. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlının cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.