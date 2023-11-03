Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Giriş-çıkış belgesi almak için Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesine giden ve ülkede kaçak yaşadığı anlaşılan Muhammed Malik bugün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Murat Ergün olguları aktardı.

Polis, 31 Ekim 2023 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Muhaceret Şubesi’ne giriş-çıkış belgesi almak için gelen Muhammed Malik’in 14 Ocak 2023 tarihinden beri toplam 260 gün KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis memuru, zanlının ifadesinde çalışma izni başvurusu yaptığını, işlemlerinin başlatıldığını öne sürdüğünü söyledi. Polis, zanlının beyanlarının araştırıldığını, Çalışma Dairesi ile temasa geçildiğini belirtti. Polis, zanlının 15 Aralık 2022 tarihinde çalışma izni başvurusu yaptığını ancak günümüze kadar tam 260 gün süreyle işlemlerin ileriye götürülmediğini söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlının 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı ise 10 aydır izinsiz çalıştığını söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 10 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine ve zanlının izinsiz çalıştığı iş yeri ile ilgili soruşturma yapılmasına, raporun en geç 15 gün içerisinde mahkemeye sunulmasına emir verdi.