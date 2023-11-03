Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Demirhan’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında tutuklanan Barıç Can Deliceırmak bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Polis memuru Ozan Özder mahkemede olguları aktardı. Polis, 1 Kasım 2023 tarihinde alınan bir bilgide zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu bilgisinin alındığını belirtti. Kesat, zanlının Mağusa’dan Lefkoşa’ya geldiğinin öğrenildiğini ve aracıyla Değirmenlik- Dağyolu’nun kavşağına geldiğinde durdurulduğunu ancak kapıların kilitli olması nedeniyle sol yolcu kapısının kırılarak, araçta arama yapıldığını belirtti. Kesat, zanlının aracında yaklaşık 250 gram ağırlığında hintkeneviri ile hassas terazinin bulunup, emare alındığını kaydetti. Yürütülen soruşturma neticesinde zanlının Mağusa’ya giderken yolda buluştuğu Nijeryalı bir kişiye 2 bin 900 Euro verdiği ve Yonca kavşağına bir tabelanın altına bırakılan uyuşturucuyu teslim aldıktan sonra yakalandığını anlatan polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıs olduğunu söyledi. Polis, zanlının uyuşturucu maddeyi teslim aldığı noktaya yakın kamera görüntülerinin inceleneceğini, beklenen analiz sonuçları olduğunu ve zanlının cep telefon görüşmelerinin mercek altına alındığını belirterek, 5 gün ek süre istedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.