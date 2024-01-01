Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da ülkede kaçak yaşadıkları tespit edilen İbrahim Taşar ile Kongo vatandaşı Geremie Kapufule tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru İpek Üzüm olguları aktardı.

Polis, 31 Aralık 2023 tarihinde, saat 03.00’da, Girne Caddesi üzerinde yapılan denetim esnasında, İbrahim Taşar ile ilgili yapılan muhaceret kontrolünde, 11 Kasım 2023 tarihinden itibaren toplam 50 gündür KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlı aleyhinde KKTC'de ikamet izinsiz olduğu yönünde soruşturmanın tamamlanması üzerine, dava tebliğ edildiğini ancak kabul etmediğini söyledi.

Polis, zanlının 12 Ekim 2023 tarihinde 30 gün ön izin vizesi ile ülkeye giriş yaptığını ancak hiçbir işlem yaptırmadığını belirtti.

Polis, Kongo uyruklu zanlının ise Arasta Sokak’ta tespit edildiğini, yapılan kontrolde 30 Mayıs 2022 tarihinden beri 579 gündür KKTC’de ikamet izinsiz olduğunun belirlendiğini söyledi. Polis, her iki zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu Uğur, zanlıların 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.