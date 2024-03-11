Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkede kaçak yaşam süren Nijeryalı Ayodeji Olabanji tespit ederek, tutuklandı.

Zanlı bugün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru Doğcan Korgeç olgular aktardı.

‘Polis, 9 Şubat 2024 tarihinde Gönyeli’de Martı Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda gürültü yapıldığı şikayeti üzerine olay yerine gidildiğini söyledi. Polis, zanlının apartmanın girişinde tespit edildiğini, yapılan kontrolde 29 Kasım 2023 tarihinden beri ülkede ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini açıkladı. Polis, tutuklanan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, Muhaceret Şubesinden araştırma yapacaklarını vurguladı.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.