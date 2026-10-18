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Olaylarla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

Öte yandan, polis ekipleri tarafından kaçak yaşamla mücadele çerçevesinde ülke genelinde gerçekleştirilen kontrol ve denetimlerde, ikamet izni bulunmayan 37 kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı tarafından verilen bilgiye göre, Girne’de G.Ö. (K-38) 163 mg alkollü içki tesiri altında, Lefkoşa’da ise B.A. (E-22) 165 mg alkollü içki tesiri altında ve L.C. (E-23) alkollü içki tesiri altında (yeterli nefes örneği vermeyi reddetti) yüksek sesle bağırıp çağırarak, çevreye rahatsızlık verdi.

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