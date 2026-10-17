Medya Etik Kurulu, basın mensuplarının mesleki faaliyetleri nedeniyle kişileri hedef göstermemesi gerektiğini belirterek, gazetecileri evrensel meslek ilkelerine uymaya davet etti.

Kurul, Ahbap gazetesinin “Filo Jet Faciası” olarak bilinen olaya ilişkin bugünkü yayınına işaret ederek, “Gazeteci evrensel savunma hakkına saygı duyar, hedef göstermez” açıklamasında bulundu.

Açıklamada, adil yargılanmanın herkes için güvence altına alınması gereken anayasal bir hak olduğu, bunun temelinde de savunma hakkının yattığı, her bireyin kendini savunma ve hukuki yardım alma hakkı bulunduğu ve avukatın görevinin müvekkilinin hak ve menfaatlerini hukuk çerçevesinde savunmak olduğu hatırlatıldı.

Bir avukatın mesleki faaliyetleri veya üstlendiği bir dava nedeniyle basın aracılığıyla hedef gösterilmesi, saldırıya uğraması ya da kamuoyu önünde itibarsızlaştırılmaya çalışılmasının meslek etiği açısından kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Basın ve ifade özgürlüğünün bireyleri hedef gösterme veya mesleki faaliyetleri nedeniyle saldırılara açık hâle getirme hakkı vermediğini belirten Medya Etik Kurulu, tüm gazetecileri haberlerinde doğruluk, tarafsızlık, insan onuruna saygı ve kamu yararı ilkelerini gözetmeye davet etti.