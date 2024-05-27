Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Cürümleri Önleme Şubesince yapılan kontrolde ülkede kaçak kaldığı ortaya çıkan Bangladeş uyruklu MD Arif Hossaın tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Kadir Çetin mahkemede olguları aktardı.

Polis, 26 Mayıs 2024 tarihinde saat 11.10'da Lefkoşa’da Ceyhan Sokak Dumlupınar Caddesinde Cürümleri Önleme Şubesince yapılan kontrolde Bangladeş uyruklu MD Arif Hossaın’in muhaceret kontrolünde 30 Kasım 2022 tarihinden beri 543 gün ülkede izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının tutuklandığını, 27 Mayıs 2024 tarihinde İçişleri Bakanlığı Sivil Muhaceret Dairesinden yapılan soruşturma ve temin edilen ifadede ülkede izinsiz olarak ikamet ettiğinin teyit edildiğini belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının davaları görülünceye değin 20 günü geçmeyen süre ile cezaevinde tutuklu kalmasını etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.