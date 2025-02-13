(Kamalı Haber) KKTC’de ikamet izinsiz kalmak suçundan tutuklanan Suriye uyruklu 24 yaşındaki Halid Abbas bugün sabah mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Nevzat Gün mahkemede olguları aktardı. Gün, ,zanlının narkotik ekipleri tarafından 12 şubat 2025 tarihinde saat 17.30 sıralarında Lefkoşa'nın Göçmenköy bölgesinde bir adreste yaptığı arama esnasında tespit edildiğini söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 366 gündür KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis memuru, alınacak ifadeler olduğunu, zanlının ülkede kaçak kaldığı sürede herhangi bir suça karışıp karışmadığını araştıracaklarını belirterek, bir gün ek süre talep etti.

Zanlının avukatı, müvekkilinin kendi biletini kesip en kısa sürede Suriye'ye dönmek istediğini ifade etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.