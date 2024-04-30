 Ülke genelinde dün yapılan trafik denetimlerinde, toplam 2 bin 162 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucu çeşitli trafik suçlarından 458 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, iki sürücü tutuklandı ve 28 araç trafikten men edildi.

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Polis Basın Bülteni’ne göre sürücülerin 252’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak; 42’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak;17’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak; 9’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak; 7’si sigortasız araç kullanmak; 5’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak; 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak; 3’ü aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak ve 120’si diğer trafik suçlarından ceza aldı. 