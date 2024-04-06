Trafik ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu 2 bin 245 araç sürücüsü kontrol edildi, çeşitli trafik suçlarından dolayı 427 araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Bültenine göre, 1 sürücü tutuklanırken, 55 araç trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçları şöyle: “213’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 13’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 32’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 13’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 12’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 4’ü sigortasız araç kullanmak, 2’si trafik ışıklarına uymamak ve 137’si diğer trafik suçları.”