Trafik ekipleri tarafından ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde bin 655 araç sürücüsü kontrol edilirken, çeşitli trafik suçlarından 271 aleyhinde yasal işlem başlatıldı. 17 araç trafikten men edilirken, 1 sürücü de tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, rapor edilen trafik suçları şöyle:

“136’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 5’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 9’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 14’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 7’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 2’si muayenesiz araç kullanmak, 6’sı sigortasız araç kullanmak, 4’ü kamu taşıma işletme izinsiz araç kullanmak, 3’ü tehlikeli sürüş yapmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak, 1’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak ve 81’i diğer trafik suçları.”