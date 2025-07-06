Trafik ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, 59 araç trafikten men edildi, iki sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, denetimlerde toplam 1675 araç sürücüsü kontrol edildi. Çeşitli trafik suçlarından toplam 296 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 59 araç trafikten men edildi ve 2 sürücü de tutuklandı.

Açıklamada, rapor edilen trafik suçları şöyle sıralandı:

“96’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 20’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 7’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 35’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 20’si muayenesiz araç kullanmak, 7’si sigortasız araç kullanmak, 7’si trafik ışıklarına uymamak, 1’i A işletme izinsiz araç kullanmak, 1’i Polisin dur emrine riayetsizlikten ve 101’i diğer trafik suçlarından.”