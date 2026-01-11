Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri, sorumluluk alanları içerisinde eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, denetimler, 10-11 Ocak tarihleri, 22.00-02.00 saatleri arasında yapıldı.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler, marketler, bahis evleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Kontrollerde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 3 kişi ve alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda, toplam 873 araç sürücüsü kontrol edildi ve 185’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 4’ü sigortasız araç kullanmak, 4’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 8’i muayenesiz araç kullanmak, 46’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 2’si tehlikeli yük taşımak, 63’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 2’si yetersiz ışıkla araç kullanmak olmak üzere toplam 312 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. 46 araç da trafikten men edildi.

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında da; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, pansiyonlar, kahvehaneler, oteller ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilirken, kullanımındaki araçta yapılan aramada, kanunsuz olarak tasarrufunda ahşap sopa bulundurup taşıdığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 2 bin 480 araç sürücüsü kontrol edildi ve 57’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 14’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 31’i sigortasız araç kullanmak, 3’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 3’ü kamu taşıma işletme izninde belirtilen şartlara uymamak, 3’ü trafik ışıklarına uymamak, 1’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 5’i aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak, 1’i susturucusuz egzozlu araç kullanmak ve 138’i diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 257 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. 51 araç ise trafikten men edilirken, 1 sürücü de tutuklandı.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında da; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis evleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş edilmiş, ancak olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 985 araç sürücüsü kontrol edildi ve 15’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 12’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 1’i tehlikeli yük taşımak, 8’i aracın ışık kurallarına uymamak, 1’i susturucusuz egzozlu araç kullanmak ve 87’si diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 125 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi.

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında ise; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 2 bin 50 araç sürücüsü kontrol edilirken, 124’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 5’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 10’u sigortasız araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 3’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 32’si muayenesiz araç kullanmak, 65’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1’i kamu taşıma işletme izinsiz araç kullanmak, 6’sı kamu taşıma işletme izninde belirtilen şartlara uymamak, 5’i aracın ışık kurallarına uymamak ve 156’sı diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 411 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. 73 araç ise trafikten men edildi.

Ayrıca Lefkoşa’da Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 714 araç sürücüsü kontrol edilirken, 68’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 4’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 3’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 2’si muayenesiz araç kullanmak, 12’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1’i aracın ışık kurallarına uymamak ve 85’i diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 179 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. 18 araç ise trafikten men edildi.