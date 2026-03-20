UEFA'nın para ödülü dağıtım kriterlerine göre Türk takımları içinde en fazla geliri Galatasaray, en az geliri Beşiktaş ile Başakşehir elde etti.

Anadolu Ajansı

GALATASARAY, 53 MİLYON 530 BİN EURO KAZANDI

Bu sezon "Devler Ligi"ne direkt katılan Galatasaray, UEFA'nın para ödülleri yönetmeliğine göre "ayak bastı parası" olarak 18 milyon 620 bin euro kazandı.

Ligde oynadığı 8 maçtan 3 galibiyet ve 1 beraberlik çıkartan "Cimbom" bu performansıyla 7 milyon euronun sahibi olurken, ligde elde ettiği dereceyle de 5 milyon 80 bin euro'luk gelire uzandı.

Ligde ilk 24'e kalarak son 16 turu play-off turu maçı oynamaya hak kazanan ve 1 milyon euro'luk prime uzanan sarı-kırmızılı ekip, son 16 turuna yükselmesiyle kazancına 11 milyon euro daha ekledi.

Yayın havuzu değerlemesinden 6 milyon 410 bin ila 10 milyon 410 bin euro (ortalama 8 milyon 410 bin euro) kazanan Galatasaray'ın, UEFA katsayı kaleminden payına düşen miktar ise 2 milyon 420 bin euro oldu.

Reuters

FENERBAHÇE'NİN UEFA GELİRİ

Bu sezona Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan başlayan ve 175 bin euro ile açılışı yapan Fenerbahçe, sonraki turda (play-off) Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

"Devler Ligi"nin kapısından dönen sarı-lacivertli ekip, bir nevi "teselli ikramiyesi" mahiyetindeki 4,29 milyon euroyla ödüllendirildi.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam eden Fenerbahçe; bu organizasyona katılımından dolayı 4,31 milyon euro, ligdeki performansıyla (3'er galibiyet ve beraberlik) 1,8 milyon euro ve ligde elde ettiği dereceyle 1,45 milyon euro'luk gelire uzandı.

Son 16 play-off turu oynamasından dolayı hanesine 300 bin euro daha yazdıran "Sarı kanaryalar", yayın havuzu değerlemesinden 4,39 ila 5,59 milyon euro (ortalama 4,99 milyon euro), UEFA katsayı kaleminden de 2,16 milyon euroyu kasasına koydu.

Anadolu Ajansı

SAMSUNSPOR'A 7 MİLYON 890 BİN EURO

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turundan sezonu açtı ve 175 bin euroyla başlangıç yaptı.

Bu turu geçemeyerek yoluna Konferans Ligi'nde devam eden kırmızı-beyazlı ekip; "ayak bastı parası" olarak 3 milyon 170 bin euro, ligdeki performansıyla 1 milyon 330 bin euro, ligdeki derecesiyle 830 bin euro, son 16 turu play-off turuna kalmasıyla 200 bin euro ve son 16 turu oynamasıyla 800 bin euro kazandı.

Yayın havuzu değerlemesinden payına 570 bin ila 1 milyon 570 bin euro (ortalama 1 milyon 70 bin euro) düşen Samsunspor, katsayı kaleminden de 320 bin euro'luk gelir elde etti.

Anadolu Ajansı

BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR'İN KAZANDIĞI PARA

Çıktığı ilk sınavda UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda elenerek Konferans Ligi'ne geçiş yapan Beşiktaş, bu turnuvada da sadece bir tur ilerleyebildi ve play-off'ta Avrupa defterini kapattı.

Başakşehir ise Konferans Ligi 2. eleme turunda dahil olduğu turnuvada 2 tur ilerleyip tıpkı Beşiktaş gibi play-off turunda Avrupa macerasını noktaladı.

Her iki takım da oynadıkları her tur için 175'er bin euro ve Konferans Ligi play-off turunda elenmeleri sebebiyle 750'şer bin euro'luk teselli ödülüyle sezonu tamamladı.