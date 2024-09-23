Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, hafta sonu yapılan kurultayda yeniden UBP Genel başkanı seçilen Başbakan Ünal Üstel’i kutladı.

Eroğlu yazılı mesajında, “KKTC’nin yaşaması ve yücelmesinin en önemli güvencelerinden biri olan Ulusal Birlik Partisi’nin 23’ncü Olağan Kurultayı’nda yeniden Parti Genel Başkanlığı’na seçilmenizden dolayı sizi en samimi duygularımla kutlarım. Ayrıca UBP yetkili organlarına seçilen herkesi de tebrik ederim” ifadelerini kullandı.

“KKTC ve dünya için zor bir süreçten geçmekteyiz. Kıbrıs konusu ve iç meselelerimizin halledilmesi için önemli gayretler sarf edilmesi gerekiyor” diyen Eroğlu, halkın beklentisinin bir an önce özellikle alt yapı ve ekonomi ile ilgili sorunlarına çare bulunması, bunun için gereken atılımların gecikmeksizin atılması olduğunu da kaydetti.

Derviş Eroğlu mesajını, “Ulusal Birlik Partisi’nin, siz ve yetkili organların yönetiminde bu yönde gereğini yapacağınıza güveniyor, sağlık ve başarılarınızın devamını diliyorum” ifadeleriyle noktaladı.