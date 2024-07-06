Üniversitenin ücretsiz ulaşım hizmetinden yararlanmak için sahte öğrenci kimlik kartı kullanan genç tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Gemikonağı’nda B.M.(K-29) tasarrufunda bulundurduğu daha önceden sahte olarak düzenlenmiş bir üniversiteye ait öğrenci kimlik kartını, söz konusu üniversitesinin ulaşım hizmetinden ücretsiz faydalanabilmek için kullandı.

Belgeyi dün otobüs şoförüne ibraz ederek tedavüle süren ve sahtekarlıkla kredi temin eden B.M ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen R.S.H.K.(E-25) tutuklandı.

-Metehan’da 3 kişiye yasal işlem

Öte yandan Metehan Kara Sınır Kapısı’nda başkasının kimliğine bürünerek sahte davranışla kayıt yapan şahıslara da yasal işlem yapıldı.

Polisin verdiği bilgiye göre, dün akşamüzeri O.Ü.(E-37) yanında çalışan B.A.’nın (E-25) Güney Kıbrıs’a geçebilmesi için başka bir şahsın kimlik kartını görevli memura ibraz etti.

B.A.’nın belgede adı geçenin kimliğine bürünmesini sağlayan ve sahte davranışla kayıt yapan B.A., O.Ü ve meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen H.Ö.P.(E-25) hakkında yasal işlem başlatıldı.

-İkamet izinsiz 7 kişi tutuklandı

Ülke genelinde bugün polis ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde KKTC’de ikamet izinsiz olarak yaşadığı tespit edilen 7 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem yapıldı.

Polisin söz konusu olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.