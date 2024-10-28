Girne, Boğazköy ve Güzelyurt-Lefke ana yolunda meydana gelen trafik kazalarında üç kişi yaralandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün gece yarısı Güzelyurt-Lefke ana yolunda meydana gelen kazada Kadri Göktemiz (E-27) yönetimindeki UL 346 plakalı araçla Lefke istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu orta refüj içerisinde bulunan trafik levhasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam eden UL 346 plakalı araç, çemberi çevreleyen bordür taşları ile kaldırım kenarındaki otobüs durağına da çarptı ardından yoldan çıkarak boş arazide durdu.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Göktemiz, Cengiz Topel Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

- Araç, dört metre derinliğindeki dere yatağına düştü

Girne’de, dün saat 15.30’da, Murat Arar (E-53) yönetimindeki VG 222 plakalı araçla seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yoldan çıkan araç, yaklaşık dört metre derinliğindeki dere yatağına düşerek tavanı üzerinde durdu.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Murat Arar ve araçtaki yolcu Bengü Kasımoğlu (K-30), kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde tedaviyi kabul etmeyerek hastaneden ayrıldı.

- Alkollü sürücü kazaya sebebiyet verdi

Boğazköy’de Atatürk Caddesi üzerinde dün saat 18.15’te meydana gelen kazada ise Gökhan Coşkun (E-33) 328 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki SM 270 plakalı araçla seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden Ali Dürüst Gültekin (E-74) yönetimindeki RE 969 plakalı araca arkadan çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Yapılan soruşturma neticesinde, “alkollü araç kullanıp trafik kazası yapan” SM 270 plakalı araç sürücüsü Gökhan Coşkun tutuklandı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.