Girne, Yeniboğaziçi ve Gazimağusa’da, dün meydana gelen üç trafik kazasında bir kişi yaralandı, alkollü iki sürücü tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, saat 09.00 sıralarında Girne’de meydana gelen kazada, 140 miligram alkollü Shavkat Mussalıyev (E-36), yönetimindeki UH 811 plakalı araçla dikkatsizliği sonucu park halinde bulunan Mahmut Unci (E-24) sorumluluğundaki YB 705 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan YB 705 plakalı araç, yine park halinde bulunan bir kamyonetin arka kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

UH 811 plakalı araç sürücüsü Shavkat Mussalıyev, alkollü araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

- Yeniboğaziçi'nde Alkollü sürücü kazaya sebebiyet verdi

Yeniboğaziçi’nde, dün saat 22.00 sıralarında, 205 miligram alkollü Ali Sezgin (E-66), PL 192 plakalı araçla dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, park halinde bulunan Doğuş Arslan (E-31) sorumluluğundaki PA 501 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan PA 501 plakalı araç ise, o esnada önünde park halinde bulunan Ali Yılmaz (E-52) sorumluluğundaki YH 626 plakalı aracın ön kısmına çarptı. Kaza sonucunu yaralanan olmadı.

PL 192 plakalı araç sürücüsü Ali Sezgin, alkollü araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

- Dikkatsizlik zincirleme kaza getirdi

Son olarak Gazimağusa’da dün saat 23.50’de meydana gelen kazada ise, Emel Kurt (K-25) yönetimindeki YG 716 plakalı araçla, kavşağa geldiğinde karşıdan gelen araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Bahriyeli Sokağa dönüşe geçerek, o esnada Ayhan Nurçin (E-28) yönetimindeki SZ 628 plakalı aracın önünü tıkayarak çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam eden SZ 628 plakalı araç ise, park halinde bulunan Ahmet Saray (E-47) sorumluluğundaki ZD 377 plakalı araca çarptı. ZD 377 plakalı araç ise savrularak gerisinde park halinde bulunan SS 936 plakalı araca çarptı.

Kazada yaralanan YG 716 plakalı araç sürücüsü Emel Kurt, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde leğen kemiğinde kırık teşhisiyle yapılan tedavisinin ardından tedavi altına alındı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması devam ediyor.