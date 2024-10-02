(Kamalı Haber) – Gönyeli’de devriye gezen ekipler tarafından KKTC’de ikamet izinsiz kaldıkları tespit edilerek tutuklanan Nataniel Michel, Abdoulaye Camara ile Alexander N. Gweh bugün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Batuhan Kaya ile Diren Nas, zanlıların KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklandıklarını söyledi. Polis memuru, 28 Eylül 2024 tarihinde saat 16.00 raddelerinde Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesinde görevli polis ekibi tarafından tespit edilen Abdoulaye Camara ile Alexander N. Gweh’in de 29 Kasım 2021 tarihinden itibaren toplamda bin 34 gün KKTC'de ikamet izinsiz ikamet ettiklerinin belirlendiğini söyledi.

Polis, Nataniel Michel’in ise 1 Ekim 2024 tarihinde saat 20.11 sıralarında Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesinde görevli polis ekibi tarafından tespit edildiğini belirtti. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde 20 Kasım 2021’den beri bin 46 gün KKTC'de ikamet izinsiz ikamet ettiğini belirlendiğini söyledi.

Polis, zanlılarla ilgili Muhaceret Dairesinden ifade alındığını, ülkede ikamet izinsiz kaldıklarının teyit edildiğini belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.