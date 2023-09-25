Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Sahre reçete vurgunuyla ilgili tutuklanan Gülten Veli eczanesinin sahibi Gülten Veli Aner, Arasta Eczanesinin sahibi Simge Sonap, Tufan Eczanesinin sahibi İsmet Tufan, doktorlar Güven Erkal Niyazi Perk ve Muhammed Alshanableh bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılar hakkında soruşturma amaçlı 4 gün ek tutukluluk emri alındı. Soruşturmayı yürüten polis çavuşu Mehmet Manaş 13 Eylül günü Sosyal Sigortalar Dairesi’nin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlıların suçla bağlantılı görülerek, tutuklandıklarını anımsattı. Zanlıların elektronik eşyalarının DATA İnceleme Şubesine gönderildiğini söyledi. Polis, 24 Eylül akşamı Lefke bölgesinde çöpte mührü kırılmış 26 torba ilaç bulduklarını açıkladı. Polis, zanlıların çöpe atılan ilaçlarla ilgili bağlantılarının olup olmadığının araştırılacağını söyledi. Polis, sahte reçete soruşturmasının 12 gündür devam ettiğini, bu süre içerisinde 55 ifade alındığını belirtti. Polis, alınan ifadelerden 45’inin suçla bağlantılı olduğunu açıkladı. Polis, daha rahat soruşturma yapılabilmesi için sosyal sigortalar dairesinde bir sistem kurulduğunu belirtti. Polis, incelenecek reçete sayısının 160 bin olduğunu söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların serbest kalması halinde tanıklara etki edebileceğini belirterek, 8 gün ek süre talep etti. Zanlıların avukatları talep edilen süreye itiraz etti.

Zanlı Muhammed Alshanableh’in avukatı Emre Kadri ile zanlı Güven Erkal’ın avukatı Boysan Boyra, pandemi döneminde doktorlara hastaları görmeden reçete yazma yetkisinin verildiğini, bu yönde sistem kurulduğunu ve bu sistemin devam ettiğini, bu nedenle hastayı görmeden reçete yazan doktorun suçsuz olduğunu, eğer suçluysa sosyal sigortası dairesinin de suç işlediğini söyledi. Boyra, sosyal sigortalar dairesi müdürünün de tutuklanması gerektiğini savundu. Kadri ise çöpte bulunan ilaçların dün gece bulunduğunu, zanlıların ise geçen Perşembe gününden beri tutuklu olduğunu, bu nedenle o ilaçlarla ilgisinin olmadığını söyledi. İsmet Tufan’ın avukatı Hasan Yücelen, Gülten Veli Aner’inh avukatı Kaya Muhtaroğlu ve Niyazi Perk’in avukatı Hüseyin İzveren de tutukluluk talebine itiraz etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, devam etmekte olan bir soruşturma olduğunu ancak talep edilen sürenin uzun olduğunu ifade ederek, zanlılar hakkında 4 gün ek tutukluluk emri verdi.