“Meclis Başkanlık seçiminin tamamlandığına dair alınan kararın doğru olduğu kanaatine varıldı”

“Aynı kareye birden fazla mühür vurulması seçmenin iradesinin net bir şekilde anlaşılmasını engellemez, aksine belirli bir tercihi açıkça ifade eder”

Partinin Sarayönü'ndeki binasında yer alan toplantıda, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu PM’nin oy birliğiyle aldığı kararları okudu.

Hasipoğlu, Parti Meclisi’nin, UBP Genel Başkanı Ünal Üstel ile hukukçu üyelerinin değerlendirmeleri neticesinde, Meclis Başkanlık seçiminin tamamlandığına dair alınan kararın doğru olduğu kanaatine vardığını vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi İç Tüzüğü çerçevesinde, seçim sürecinin bağımsız şekilde yürütüldüğünü ifade eden Hasipoğlu şöyle devam etti:

“İç Tüzüğün 157. maddesi gereği seçim tutanağı Meclis Başkanı ve Başkanlık Divan Katipleri tarafından tutulmuş ve seçim tutanağı Meclis oturumunda, yani Sayın Ziya Öztürkler’in 26 oy ile Başkan seçildiği Meclis Genel Kurulu'nda Meclis Başkanı tarafından ilan edilmiş olup, Anayasa’nın 95. maddesi gereğince karar ilgili oturumda yürürlüğe girmiştir.

Gizli oylama, milletvekillerinin iradelerini özgürce ve baskıdan uzak bir şekilde yansıtabilmeleri adına, İç tüzüğün belirlediği usuller çerçevesinde yapılmıştır.

Bu süreçte, oylamanın geçerliliği ve milletvekillerinin tercihlerinin doğru şekilde değerlendirilmesi önemlidir. Oy pusulalarında 'kabul', 'ret' ve 'çekimser' seçenekleri altında kareler bulunmakta olup, milletvekilleri bu karelerden birini mühürleyerek tercihlerini belirtmişlerdir.”

Hasipoğlu, aynı kareye birden fazla mühür vurulmasının seçmenin iradesinin net bir şekilde anlaşılmasını engellemediğini, aksine belirli bir tercihi açıkça ifade ettiği görüşünü ifade ederek şöyle devam etti:

“Aynı kareye birden fazla mühür vurulması, seçmenin o tercihi kuvvetli şekilde ifade etme isteğinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Bu durumda, milletvekilinin hangi seçeneği işaretlemek istediği açık ve net bir şekilde anlaşılmaktadır.”

-“Oy pusulasına birden fazla mühür basılması, oylamanın dürüstlüğünü veya güvenilirliğini etkilemez”

Hasipoğlu, Parti Meclisi’nin İç tüzüğün amacına uygunluğu konusunda aldığı kararı şöyle aktardı:

“İç tüzüğün amacı, milletvekillerinin iradesinin özgür ve açık şekilde sandığa yansımasını sağlamaktır. Aynı kareye birden fazla mühür vurulması, bu amaca ters düşmez; çünkü seçmenin iradesi hâlâ belirgindir. Esas olan, pusulanın milletvekilinin iradesini net bir biçimde yansıtmasıdır. Oy pusulasına birden fazla mühür basılması, oylamanın dürüstlüğünü veya güvenilirliğini etkilemez. İç tüzüğe göre, oy pusulasında kareye 'X'” işareti taşıyan mühür vurulması gerektiği belirtilmiştir. Bu kurallar ışığında, aynı kareye birden fazla mühür vurulması konusuna dair İç tüzükte net bir ifade bulunmadığı için, İç tüzüğün ruhuna ve milletvekillerinin iradesini tam ve özgür bir şekilde yansıtmasına hizmet eder.”

-“Meclis seçimleri ile ilgili ‘çift mühür’ veya ‘gizlilik veya işaretli oy’ ile ilgili bir düzenleme yok”

Anayasa’nın “Başkanlık Divanı" konusunu ele alan 83. maddesinde, Meclis seçimleri ile ilgili "çift mühür" veya "gizlilik veya işaretli oy" ile ilgili bir düzenleme olmadığına dikkat çeken Hasipoğlu, ayrıca, Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 3. maddesinin, söz konusu Yasanın sadece Cumhurbaşkanlığı, milletvekilliği ve yerel seçimlerde uygulanacağını belirttiğini, yani Cumhuriyet Meclisi iç seçimlerini kapsamadığını kaydetti.

Bu durumda aksini iddia edenlerin savunmasının külliyen geçersiz ve doğruları yansıtmadığını söyleyen Hasipoğlu, Başkanlık Divanı seçimlerinde, bazı şahsi kırgınlık ve beklentilerin Parti Meclisi kararlarına aykırı oy kullanımıyla sonuçlandığının gözlemlendiğine dikkat çekti.

Hasipoğlu, “Parti Meclisimiz, bütün milletvekillerimizin ve tüm üyelerimizin, partimizin kararlarına, ülkemizin ve halkımızın menfaatlerine uygun davranmaya, dostluk ve birlik ruhu içinde hareket etmeye davet etmektedir.” dedi.

-"Meclis'in çalışır durumda tutulması sadece iktidarın değil, aynı zamanda muhalefetin de sorumluluğu"

Meclis'in çalışır durumda tutulmasının sadece iktidarın değil, aynı zamanda muhalefetin de sorumluluğu olduğunu belirten Hasipoğlu, şöyle devam etti:

“Ana muhalefet partisinin seçim sürecinde izlediği yol, yalnızca kaos yaratmaya yönelik olup, bu tutum kabul edilemezdir. UBP, demokratik diyalog ve anlayıştan yana olan bir partidir; ancak hiçbir tehdit veya baskıya boyun eğmez, halkımıza ve devletimize hizmet yolunda kararlılıkla ilerlemeye devam eder.”

-“Kıbrıs meselesinde çözüm müzakerelerine geçilmeli”

UBP Parti Meclisi kararlarında Kıbrıs konusu da yer aldı. Hasipoğlu bu konudaki karar konusunda şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Türkiye’nin desteğiyle ortaya koyduğu iki devletli çözüm modeli, Partimizin tam desteğini almaktadır. Bu çözüm modeli, gayriresmi görüşmelerde ısrarla gündeme getirilmeli ve BM tarafından egemen eşitliğimiz kabul edilmedikçe kapsamlı çözüm müzakerelerine geçilmemelidir. UBP, federasyon temelinde çözümün artık geçerliliğini yitirdiği düşüncesindedir; bu doğrultuda, yakında Meclis'e sunulacak çalışmalar, Parti Meclisimizin de desteğiyle ilerleyecektir.”

-“Parti Meclisimiz, hükümetimize tam destek vermeye devam edecek”

Hasipoğlu'nun okuduğu bir diğer karar şöyle:

“UBP Başbakanlığında kurulan koalisyon hükümetinin, son iki yılda kişi başına düşen milli gelirin artmasını sağlamış olup, halkımızın yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmalarını kesintisiz sürdürmektedir. Parti Meclisimiz, KKTC’nin gelişmişlik seviyesini daha da yukarılara çıkarmak için hükümetimize tam destek vermeye devam edecektir.

Ülkemizi hedef alan dış güçlerin, bazı sorunları kaşıyarak yaraya dönüştürme çabalarının farkındayız. Koalisyon hükümetimiz Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük destekleriyle, bu girişimlerin boşa çıkması için halkımıza hizmet etmeye ve birlik-beraberliği en üst düzeyde tutmaya kararlıdır."

-“UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’in parti içi ve dış politikalarına tam destek”

Parti Meclisinin, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’in parti içi ve dış politikalarına tam destek verdiğini belirten Hasipoğlu, partilileri ve halkı bu duruşa saygı göstermeye davet etti.

Hasipoğlu, “UBP Parti Meclisi olarak, değerli halkımıza saygı ve sevgilerimizi sunar, aldığımız tüm kararların ülkemize ve devletimize hayırlı olmasını dileriz.” dedi.