Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı için yeni bir adayla yola devam etme konusunda parti meclisinin oy birliğiyle karar aldığını belirtti.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi’nin ilk toplantısında, meclis başkanlığı seçimi konusu da ele alındı. UBP Parti Meclisi, “Meclis başkanlığı seçim süreci içerisindeki tıkanıklığı açıp, Meclisin yasama ve denetim faaliyetine başlayabilmesi sağlamak adına, her türlü kararı alıp yürürlüğe koyma konusunda Genel Başkana tam yetki verme” kararı aldı.

UBP'li yetkilerden alına bilgiye göre, yeni adayın perşembe günü UBP Grup Toplantısı'nda açıklanması bekleniyor