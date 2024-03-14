Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, sağlıktaki sorunların gerçeklerin konuşulmasıyla aşılabileceğini kaydetti.

“Sağlık öyle bir konudur ki, en küçük bir olumsuzluk bile bedeli insan yaşamı ile ödenen sonuçlar doğurmaktadır.” diyen Taçoy, bu nedenle bugünü sadece kutlama yapmak ya da süslü sözler söylemekle geçiştirmemek gerektiğini anlattı.

“Etkilerini ve izlerini hala hatırladığımız pandemi döneminde yaşayarak gördük ki, sağlık sistemimiz ne kadar sağlamsa o kadar hayata bağlanabiliriz. Ve şunu da gördük ki, hekimlerimiz ve sağlık çalışanları olmadan o günleri aşmamız asla mümkün olamazdı. Onların yüksek özverili gayretleri sayesinde o günleri geride bıraktık.” ifadelerini kullanan Taçoy artık sağlık sistemini daha ileriye taşımanın vaktinin geldiğini kaydetti.

“Bir yandan Tıp Bayramı’nı kutlarken, diğer yandan doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın koşullarının iyileştirilmesinin yolunu açmalıyız.” şeklinde konuşan Taçoy mesajını “Her şeye rağmen bizlerin sağlığı için çalışan tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı bir kez daha kutlar, herkese sağlık dolu günler dilerim.” diyerek bitirdi.