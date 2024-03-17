Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Hasan Küçük, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda Kıbrıs Türk halkının büyük Türk milletinin bir parçası olduğunu ve Çanakkale cihan harbinde omuz omuza yedi düvele karşı mücadele verdiğini söyledi.

Küçük mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Çanakkale Zaferi’ni kazandıran atalarımızın kahramanlığı dünya tarihine ‘Çanakkale Geçilmez’ destanı olarak yazılmıştır. Bu zafer bizlere örnek olmuş ve Kıbrıs Türk halkı da bir benzerini Erenköy’de yazmıştır. Kendinden sayı ve silah bakımından güçlü olan ordular önce Çanakkale’de sonra da Erenköy’de bozguna uğratılmıştır.

Her iki mücadelenin sonunda yakılan ateş devlet olarak taçlandırılmıştır. Bizlere şimdi düşen görev, devletlerimizi milli eğitim ile güçlendirerek, yerli savunma sanayi ile zirveye taşımaktır. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatan için canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyor, anıları önünde saygıyla eğiliyorum.”