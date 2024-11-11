UBP GAZİMAĞUSA İLCESİ VE AKDOĞAN KADIN KOLLARINDAN PİYANO BAĞIŞI

Ergün Yahat

UBP Gazimağusa ilçe başkanı Nahit Öncü ve Akdoğan kadın kolları başkanı Eylem Dolmacının girişimleri sonrasında Akdoğan Lisesinin yeni müzik sınıfına piyano bağışı yapıldı.

Okul Müdürü Ertuğrul Aktu yapılan bağış sonrasında İlçe başkanı Nahit Öncü ve kadın kolları başkanı Eylem Dolmacıya okulda büyük ihtiyaç duyulan piyanoyu kazandırdıkları dolayısı ile teşekkür ederek teşekkür belgesi takdim etti.

Teslim törenininde Gazimağusa İlçesi Merkez Kadın kolları başkanı Sevim Özdemir'de hazır bulundu...