UBP GAZİMAĞUSA İLÇE BAŞKANLIĞI'NDAN YAŞLI BAKIM EVİNDE ANLAMLI ETİLKİNLİK

Ergün Yahat

Gazimağusa İlçe Başkanlığı Nahit Öncü başkanlığında Merkez Kadın Kolları Başkanı Sevim Özdemir Sağlık Bakanı Hakan Dinçyüreğin eşi Prof: Sibel Dinçyürek ile birlikte Gazimağusa'da Özen Yaşam Merkezinde bulunan yaşlıları ziyaret edip hediyeler verip öğle yemeği verip müzik eşliğinde yeni yıllarını kutladılar .Yaşam evinde bulunan yaşlılar müzik eşliğinde çoşup çalan müzikler ile güzel bir gün yapmanın mutluluğunu yaşadılar.