Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İsrail’in saldırı düzenlediği İran’daki İsfahan nükleer tesislerinin, 13 Haziran’da birçok kez hedef alındığını ve şimdiye kadar tesis çevresindeki radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış tespit edilmediğini bildirdi.

UAEA'nın sosyal medya platformu X hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsfahan'daki nükleer tesisler, 13 Haziran'da birçok kez hedef alındı. Şu ana kadar tesis dışı radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış rapor edilmemiştir. UAEA, İran ile yakın temas halinde olmaya devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.