İsrail'in insani yardım koridorlarını açması ve Filistin bölgesindeki çatışmalara her gün 10 saat ara vermesinin ardından pazar günü Gazze'nin bazı bölgelerine hava yoluyla gıda yardımı yeniden başladı.

Euronews Türkçe Servisinde yer alan habere göre Ürdün, pazar günü Gazze semalarında biri Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile işbirliği içinde olmak üzere toplam üç kez havadan yardım sevkiyatı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Kargo uçaklarının Gazze'deki çeşitli noktalara 25 ton gıda ve malzeme bıraktığı da bildirildi.

Basında yer alan haberlere göre, bazı Filistinliler insani yardım paketleri yere düştükten sonra onlara erişmekte zorluk çektiklerini söyledi.

Gıda yardımı, İsrail’in cumartesi gecesi kuşatma altındaki Gazze’ye insani yardım koridoru açmasının ve ordusunun pazar günü Gazze’nin nüfus yoğunluğu yüksek üç bölgesinde çatışmalara günde 10 saat ara verdiğini duyurmasının ardından havadan ulaştırıldı.

Gazze'deki durum, özellikle açlıktan bir deri bir kemik kalmış Filistinli çocukların görüntülerinin ortaya çıkması ve açlığa bağlı ölümlerin artmaya başlamasıyla birlikte, İsrail'in 21 aydır süren savaştaki tutumuna yönelik uluslararası bir eleştiri dalgası yarattı.

-BM: Açlık riski sürüyor… Daha geniş kapsamlı ateşkese ihtiyaç var

Birleşmiş Milletler (BM) pazar günü yaptığı açıklamada, yardım kısıtlamalarının hafifletilmesine yönelik adımları memnuniyetle karşıladığını ancak yardımların Gazze'de ihtiyacı olan herkese ulaşmasını sağlamak için daha geniş kapsamlı bir ateşkese ihtiyaç olduğunu belirtti.

UNICEF'in "hayat kurtarmak için bir fırsat" olarak nitelendirdiği bu gelişme, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ-WHO) Gazze'deki yetersiz beslenme oranlarının "tehlikeli bir yörüngeye" girdiği ve temmuz ayında ölümlerin arttığı yönündeki yeni uyarısının ortasında gerçekleşti.

Gıda uzmanları uzun süredir İsrail’in Gazze’ye yönelik yardımları kısıtlaması nedeniyle burada açlık riski bulunduğu uyarısında bulunuyor.

İsrail ise Hamas’ın yardımları kendi iktidarını güçlendirmek için kullandığını iddia ediyor ancak bu iddiaya dair bir kanıt sunmuyor.

Bu iddia, pazar günü ABD Başkanı Donald Trump tarafından İskoçya'da gazetecilerin Gazze'deki insani krizle ilgili sorularını yanıtlarken de tekrarlandı.

-Trump: “Hamas gıda yardımını çalıyor”

Trump, "Çok fazla para, çok fazla yiyecek ve her şeyi veriyoruz. Eğer biz orada olmasaydık, açıkçası insanların açlıktan öleceğini düşünüyorum. Açlıktan ölürlerdi ve iyi beslendikleri de söylenemez ama yiyeceklerin çoğu Hamas tarafından çalınıyor."

Trump’ın açıklaması, kısa süre önce ABD tarafından finanse edilen ve özel bir kuruluş olan Gazze İnsani Yardım Vakfı tarafından yürütülen, Hamas’ın Gazze’deki insani yardımları çaldığına dair hiçbir kanıt bulamayan ABD hükümetinin iç incelemesiyle çelişiyor.

Bu konuda Hamas'ı suçlamasının yanı sıra İsrail, BM'yi gıda yardımını alamamak ve ihtiyaç sahiplerine ulaştıramamakla da suçluyor.

BM yardım kuruluşları ise bu iddiayı reddediyor ve güvenlik gerekçesiyle seyahat rotalarını kullanmak için genellikle İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) izin almaları gerektiğini belirtiyor.