Bir deniz tuzu tanesinden daha küçük olduğu iddia edilen el çantası, çevrimiçi bir müzayedede yaklaşık 63 bin dolara satıldı. İnsan gözünün zor görebildiği çantanın rengi ise 'flüoresan sarımsı yeşil çanta' olarak tanımlanıyor.

657'ye 222, 700 mikron (veya 0,03 inçten daha küçük) boyutlarında olduğu belirtilen küçük çanta, Çarşamba günü satıldı. Ancak bu çanta, lüks bir markanın kendisinin değil, New York'taki bir sanat kolektifinin eseri.



Bir iğne deliğinden geçebilecek kadar dar

TRT Haber'in CNN International'dan derlediği habere göre; Brooklyn merkezli MSCHF grubu, minik eserine 'Mikroskopik El Çantası' adını taktı ve çantanın bir iğne deliğinden geçebilecek kadar dar ve bir deniz tuzu tanesinden daha küçük olduğunu iddia etti.

Mikroskopla birlikte satıldı

Nesne, mikro ölçekli plastik parçaları 3B yazdırmak için kullanılan bir üretim teknolojisi olan iki fotonlu polimerizasyon kullanılarak yapıldı. Çanta, görülebileceği dijital ekranla donatılmış bir mikroskopla birlikte satıldı.

Satışa, Amerikalı müzisyen, plak yapımcısı ve tasarımcı Pharrell Williams tarafından kurulan çevrimiçi bir müzayede evi olan Joopiter ev sahipliği yaptı.

TRT Haber