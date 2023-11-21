Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Türk kültür ve sanatını tanıtmak adına gerçekleştirdiği etkinlikler kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın önerileri doğrultusunda 2023’ü Kuzey Kıbrıslı ünlü ressam İsmet Vehit Güney’i Anma Yılı ilan ederek Ankara’da anma programı düzenledi.

Anma programına, KKTC’den, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu başkanlığında, eski Turizm ve Kültür Bakanı, Yazar İsmail Bozkurt, eski milletvekillerinden Ressam/Karikatürist ve Şair Dr. Arif Albayrak ile İsmet Vehit Güney’in kızı ressam Nilgün Güney’den oluşan heyet katıldı.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, etkinlik, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev’in ev sahipliğinde, 17 Kasım’da, TÜRKSOY Genel Merkezi’nde Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ve İsmet Vehit Güney’in akrabalarının katılımıyla gerçekleştirildi.

TÜRKSOY Genel Sekreterlik Fuaye Alanı’ndaki etkinlik, İsmet Vehit Güney’in çalışmaları ve hayatından kesitlerin yer aldığı resim ve fotoğraf sergisinin açılışıyla başladı. Protokol üyelerinin İsmet Vehit Güney’in kızı Nilgün Güney eşliğinde sergiyi incelemesinin ardından konferansa geçildi.

İsmet Vehit Güney’e ilişkin belgesel gösterimiyle başlayan anma toplantısında bir konuşma yapan Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi olarak Kıbrıs Türk kültürünü yaşatmak ve yaymak için adada Kıbrıs Türk varlığını, diliyle, kültürüyle ve bayrağıyla korumak ve sesini yükseltmek için her kademede görev yaptıklarını belirtti.

Zaimağaoğlu, TÜRKSOY'da KKTC'li bir sanatçının adının ilk kez Anma Yılı olarak ilan edilerek ve bütün Türk coğrafyasında İsmet Vehit Güney’in anılacak olmasının kendileri için onur olduğunu vurguladı.

İsmet Vehit Güney’in gösterdiği çabalarla Kıbrıs Türk toplumunu sadece Kıbrıs Türk resim ve çizim sanatında değil, tüm sanat dallarında tanıttığını ifade eden Zaimaağaoğlu, Güney’in yayımladığı şiirler, öyküler ve sanatsal yazılarla, yurt içi ve yurt dışında sürdürdüğü faaliyetlerle ülkesini yücelterek, Kıbrıs Türk kültürünün uluslararası boyutta tanıtılmasına katkı sağladığını ifade etti. Zaimağaoğlu, TÜRKSOY’un Türk kültür ve sanatı için gerçekleştirdiği çalışmalarından ötürü teşekkürlerini ileterek konuşmasını tamamladı.

Anma programında, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ile KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu’nun konuşmalarının ardından, eski Turizm ve Kültür Bakanı ve Yazar İsmail Bozkurt, İsmet Vehit Güney’in kızı Nilgün Güney, karikatür ve resim sanatçısı ve şair Dr. Arif Albayrak, şair ve yazar İlter Yeşilay, ressam Yaşar Çallı ve eşi Çiğdem Çallı birer konuşma yaparak Vehit Güney’in hayatı ve sanat yolculuğu hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Etkinlikte günün anısına hediye ve TÜRKSOY katılım sertifikalarının takdimin ardından, TURKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, eski Turizm ve Kültür Bakanı ve Yazar İsmail Bozkurt’a “TÜRKSOY 30. Yıl Madalyası”nı taktı. Etkinlik, aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.