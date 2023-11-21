AB Dil Alanında Destek Projesi, Chateau Status'da düzenlenen kapanış etkinliğiyle faaliyetlerini tamamladı. Etkinlik, elliden fazla Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk dil uzmanının yanı sıra AB tarafından finanse edilen diğer proje ve girişimlerin temsilcilerini bir araya getirdi.

Proje Takım Lideri Sezin Tekin Özsakınç’ın açıklamasına göre, Lefkoşa'daki AB Program Destek Ofisi (EUPSO) İşbirliği Müdürü Stefan Simosas, etkinlikteki konuşmasında proje ekibinin gösterdiği üstün performansa ve dil çalışmalarında standartların yükseltilmesine yaptığı katkılara değindi.

Kıbrıs'taki iki toplumu birbirine ve AB ailesine daha da yakınlaştıran projenin önemini vurgulayan Simosas, Kıbrıs'ta iki toplumlu Çevirmenler Derneği'nin kurulmasında projenin üstlendiği yapıcı kolaylaştırıcılık rolüne dikkat çekti.

Her iki toplumdan yararlanıcılara çağrıda bulunan Simosas “Projeden edindiğiniz teknik bilgileri toplumlarınızla ve daha geniş bir çerçevede paylaşmanızı, aynı zamanda AB'nin “Çeşitlilik içinde Birlik” ilkesini yansıtan fikir ve değerleri yaymanızı teşvik ediyoruz" dedi.

Proje Takım Lideri Sezin Tekin Özsakınç da sunumunda, projenin somut sonuçlarına değinerek dillerin köprüler kurmadaki gücünü vurguladı.

Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı kapsamında finanse edilen AB Dil Alanında Destek Projesi, üç yıl boyunca, hukuk metinleri çevirisi, Bilgisayar Destekli Çeviri (CAT) araçları ve AB Akreditasyon Sınavına hazırlık konularına odaklanarak, yazılı ve sözlü çeviri alanında geniş bir eğitim yelpazesi sundu. Proje, dört adet iki toplumlu etkinlik düzenlemenin ve iki toplumlu derneğin kurulmasını kolaylaştırmanın yanı sıra, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum çevirmenler için Ekim 2023'te Brüksel'deki AB kurumlarına bir ziyaret de düzenledi.