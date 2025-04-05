Kırsal kesim arsası için hak sahibi olarak belirlenen toplam 447 kişinin adı, köylerde düzenlenen törenlerde okundu.

Buna göre, Türkmenköy’de 78, Köprülü’de 10, Çayönü’nde 146 ve Güvercinlik’te 213 kişi hak sahibi oldu.

Türkmenköy’den başlayan ve sırayla Köprülü, Çayönü ve Güvercinlik’te düzenlenen törenlere, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, UBP Gazimağusa Milletvekili, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, bölge muhtarları, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

-Bebek: “Bölgemiz kalkınmaya devam edecek”

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, bölgede yıllardır beklenen kırsal kesim arsalarının, bugün Başbakan’ın önderliğinde, İçişleri Bakanı’nın yoğun çalışmasıyla Beyarmudu Belediyesi bölgesindeki hak sahiplerine dağıtıldığını söyledi.

Hükümetin her alanda belediyeye ve bölgeye destek olduğunu, iki yılda 14 proje hayata geçirildiğini, yatırımlar yapıldığını ifade eden Bebek, bölgenin kalkınmaya devam edeceğini söyledi ve bölge halkı adına teşekkür etti.

İncirli ve Beyarmudu’nda da gerekli çalışmaların ardından hak sahiplerine dağıtımlar olacağını ifade eden Bebek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

-Oğuz: “Kırsal kesim arsalarını satmak suçtur”

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da, Başbakan Üstel’in toplumsal sorunları çözmek amacıyla ortaya koyduğu hedef doğrultusunda yoğun şekilde çalıştıklarını, bugün de önemli bir beklenti olan köylerdeki hak sahiplerine kırsal kesim arsalarının verildiğini kaydetti.

Oğuz, hükümet olarak gençlere, köylere önem verdiklerini, bu çerçevede köylere, gençlere yatırım yaptıklarını, bugün de hak sahiplerine kırsal kesim arsalarını verdiklerini, altyapılarını düzenlediklerini anlattı.

Kırsal kesim arsalarının satılmaması, devredilmemesi için de gereken girişmeleri, düzenlemeleri yaptıklarını ifade eden Oğuz, bu tedbirleri aldıklarını ve gereken yaptırımları bu çerçevede yapacaklarını söyledi.

Oğuz, gece gündüz çalışarak, bugüne bu arsaların adaletli bir şekilde dağıtılmasını sağladıklarını ifade ederek, dağıtımın yasalara göre, adalete göre yapıldığını, eğer yine de itiraz, şikayet olursa bunları bakanlıkta alacaklarını ve değerlendireceklerini kaydetti.

Dursun Oğuz, amaçlarının, kaynakları en verimli şekilde kullanarak, halka kendi yerine yatırım yapmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Oğuz, “Kırsal kesim arsalarını satmak, devretmek suçtur, hapisliği vardır, alan da satan da suçludur. Devlet bu konuda gereken adımları atacak. O yüzden kaynaklarımıza, köyünüze sahip çıkın” diye konuştu.

-Üstel: “Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte KKTC’yi geliştirmeye, halkın refahını artırmaya devam edeceğiz”

Başbakan Ünal Üstel de, köy gençlerini ve köy halkını selamlayarak, hükümet olarak göreve başladıkları ilk günden uzun vadeli hedefler koyduklarını ve istikrarı sağlamak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Ülkede her alanda istikrarı sağladıklarını, çok konuşmadan iş yaptıklarını ifade eden Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte KKTC’yi geliştirmeye, halkın refahını artırmaya, halk için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Üstel, hükümetin görevdeki üçüncü yılını dolduracağını, bu çerçevede ileriki günlerde bir basın toplantısı düzenleyeceğini ve yaptıkları işleri geçmişle kıyaslayarak, halk ile paylaşacaklarını dile getirdi.

“Derdimiz gailemiz halkımızdır” diyen Üstel, halka ne söz verdilerse yerine getireceklerini söyledi.

Verdikleri sözleri bir bir yerine getireceklerini, bu çerçevede bugün kırsal kesim arsalarını yasal düzenleme ve kaynak oluşturmalarının ardından dağıtma kararı aldıklarını işaret eden Üstel, ancak bu dağıtımları beklerken durmadıklarını, “ilk evim” kredisi sağladıklarını anlattı.

Üstel, ülkede bütün gençlerin ev sahibi olması için destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Üstel, yatırımlar ve kredi destekleri için gereken kaynağın, yabancıların aldığı mallardan alınan vergiler ile sağlandığını ifade ederek, halkın refahının artması, ev sahibi olması için çalışmaya, destek vermeye devam edeceklerini anlattı.

Sosyal konut konusunda da kararlı olduklarını, kaynağı yarattıklarını, ilk temelleri attıklarını ifade eden Üstel, en son 35 yıl önce yapılan sosyal konut projesini, kendi dönemlerinde yeniden temel atarak hayata geçirdiklerini anlattı, “Sıra Alayköy, Karpaz, Mesarya ve Lefke’de” dedi.

Bugün 4 köye kırsal kesim arsası dağıtımı yapıldığını, İncirli ile Beyarmudu bölgesinde de yapılacağı sözü verdiklerini ifade eden Üstel, gençlere, aldıkları arsalara yatırım yapma, evini yapma çağrısı yaptı ve kredi desteği sağlayacaklarını söyledi.

Tek amaçlarının, tüm gençlerin toprağına köyüne ülkesine geleceğine sahip çıkmasına destek vermek olduğunu söyleyen Üstel, gençlere iş kurma, ev sahibi olması için de desteğe devam edeceklerini anlattı.

Üstel, vatandaşlara sektör gözetmeksizin sosyal sigorta prim desteği verdiklerini de belirtti, ayrıca kadınlara yönelik de girişimcilik desteği verdiklerini kaydetti.

Ülkeye Türkiye’den getirilen suyun içme ve tarım açısından önemine de vurgu yapan Üstel, suyun Mesarya bölgesine de 2027 yılında geleceğini, karayolları altyapısının geliştirileceğini, her alanda yatırımlar yapılacağını ancak bunlar için istikrar gerektiğini söyledi.

Üstel, bu bölgede sağlık ocağı, altyapı geliştirilmesi gibi konularda da belediye ile yakın işbirliği içinde olduklarını, ancak diğer belediyelerde de rozete bakılmaksızın işbirliği yapıldığını söyledi ve “Gailemiz halkımızdır, KKTC’dir” diye konuştu.

UBP olarak seçime her zaman hazır olduklarını da ifade eden Üstel, UBP olarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacaklarını ve parti olarak oybirliği ile aldıkları karar doğrultusunda bağımsız aday Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a tam destek vereceklerini söyledi.

Üstel, “Bugün biz size veriyoruz, biz de sizden isteyeceğiz” ifadeleri ile de esprili bir şekilde konuşmasını tamamladı.

-Cumhurbaşkanı Tatar: “Gençlerimiz bölgesine yatırım yapsın, ailesini kursun, devletine sahip çıksın”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Başbakan Üstel’e, hükümete teşekkür ederek, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yakın işbirliğinde çalışarak, KKTC’ye yapılan yatırımlardan dolayı kutladı.

KKTC’nin her alanda geliştirildiğini, halkına yatırımlar yapıldığını, gençlere yönelik bir çok açılımlar yapıldığını ifade eden Tatar, gençlere bölgesine yatırım yapma ve ailesini kurma çağrısı yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğiyle yürütülen iki devletli siyasete UBP’nin de tam desteğini aldıklarını ifade eden Tatar, hükümetin, Türkiye ile yaptığı tarihi mali işbirliği anlaşması ile de KKTC’yi geliştirmeye devam ettiğini belirtti.

Tatar, hükümete destek veren Türkiye Cumhuriyeti’ne de teşekkür etti. Tatar, ülkeye yapılan yatırımlarla, kontrollü büyümeyle, ülkeyi her alanda geliştirmek istediklerini ifade etti.

Dünyadaki çatışmalara, sıkıntılara rağmen KKTC’nin gelişmeye devam ettiğini ifade eden Tatar, birlik beraberlik içinde geleceğe bakarak, KKTC’ye mühür vurmaya, taş üstüne taş koymaya devam edeceklerini söyledi.

KKTC’nin değerine değer katmaya, her platformda yerini alması için çalışmaya devam edeceklerini belirten Tatar, seçimin, KKTC’nin geleceği için, iki devletli siyaset ve KKTC için çok önemli olduğunu vurguladı.

Kıbrıs’ta diyaloğu, işbirliğini sürdürmeye devam edeceklerini, Cenevre’de de bunu aktardıklarını, KKTC’yi geliştirmeye, bağımsız KKTC’yi tanıtmak amacıyla çalışmaya devam edeceğini ifade eden Tatar, Kıbrıs’ta barışı, güvenliği sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının zaman kaybına tahammülü olmadığını, Türkiye ile ilişkilere önem verdiklerini işaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğiyle yeni siyaseti devam ettirmenin görevleri olduğunu belirten Tatar, KKTC’ye sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi.