Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in de içinde yer alacağı "Galactic 07 uzay uçuşu" için hazırlıklar son aşamasına geldi.

Uçuşu gerçekleştirecek Virgin Galactic firması, X sosyal medya hesabından, "Galactic 07" misyonu hazırlıklarına ilişkin bilgi verdi.

Paylaşımda, "Galactic 07 uzay uçuşu" için hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiği belirtilerek, kalkışın yerel saatle 08.30'da (TSİ 17.30) yapılmasının planlandığı kaydedildi.

Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'in de içinde olacağı Virgin Galactic'e ait "VSS Unity" yörünge altı aracını taşıyan uçak, New Mexico'daki Spaceport tesisinden havalanacak.