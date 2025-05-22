Türkiye Cumhuriyeti AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarda bulundu.

AK Parti Gençlik Kolları'ndan yapılan açıklamaya göre İbiş, 20 Mayıs'ta Azerbaycan ve KKTC tarafından düzenlenen "Türk Dünyasının Genç Gücü: Bir Millet Üç Devlet Vizyonu Çalıştayı"na katıldı.

İbiş, burada yaptığı konuşmada, Türk dünyası gençliğinin ortak tarih ve ortak geleceğe sahip olduğunu belirtti.

Göreve geldikten sonra kısa sürede ülke genelinde sayısız etkinlik düzenlendiklerini vurgulayan İbiş, Türkiye'deki her bir gencin enerjisini doğru yönlendirmek için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.

Gençlere bırakılacak en büyük mirasın "Terörsüz Türkiye" olduğunu belirten İbiş, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye sürecini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşuna borçluyuz. Cumhurbaşkanı'mızın kararlı liderliğiyle Türkiye bugün terörle mücadelede tarihi bir başarıya imza atmış, sınırları içinde güvenli bir gelecek inşa etmiştir. Bu güvenli iklimin en büyük meyvesi, özgür düşünen, girişimci ruhlu, inandığı değerler uğruna cesurca adım atan gençlerdir. İnanıyoruz ki Türk dünyasının gençliği olarak bizler, artık sadece geçmişin mirasçıları değil, bugünün ve geleceğin mimarlarıyız."

İbiş, programları kapsamında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakanı Ünal Üstel tarafından kabul edildi, Cumhuriyet Meclisi'ni ziyaret etti.