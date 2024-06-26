Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın yayımladığı Navtex’e, “karşı Navtex” yayımladığı belirtildi.
Haravgi gazetesi ilgili haberinde Türkiye’nin Antalya İstasyonu’ndan yayımladığı “karşı Navtex”’te, Rum Yönetimi’nin Navtex’i yayımladığı istasyonu “yetkisiz” olarak nitelendirdiğini yazdı.
Habere göre Türkiye ayrıca Güney Kıbrıs’ın “Navtex” yayımladığı bölgeyi de “Türk kıta sahanlığı ve Türk Navtex’i içerisinde olduğunu” belirtti.
Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik Ve Spor Komisyonu Başkanı Özer Ve Heyetini Kabul Etti
Kaynak: rss