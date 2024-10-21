Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milletin iradesine darbe vurmaya kalkan, halkın üzerine ateş açan FETÖ ile mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar İçişleri Bakanlığımızca FETÖ'ye yönelik, 178 bin 406 operasyon gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Su uyur FETÖVARİ yapılar uyumaz' sözü, başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemizdeki ana ilkemizdir. Biz durmayacağız, duraksamayacağız. Eli kanlı FETÖ'yle mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum."