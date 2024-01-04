Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi (KEİ), Türkiye’den enginar ve narenciye zararlısı ile mücadeleye teknik destek verildiğini kaydetti.

KEİ’den yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunun gündeminde olan, başta narenciye ile enginar olmak üzere bitkisel üretim ve ticaretini riske atan Asya Turunçgil Psillidi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tespit edilmesinin ardından, ticaret kanalları ile yayılma riski oldukça yüksek olan zararlı için KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile eşgüdüm içerisinde harekete geçildiği belirtildi.

Asya Turunçgil Psillidi’nin girdiği bölgelerde, zararlının yüksek yumurtlama miktarı ve kısa döngüsü nedeni ile epidemi yaşanabilmekte olduğu kaydedilen açıklamada, zararlının direkt olarak bitki özsuyuyla beslenmesinin ve bulaşık olduğu turunçgil alanlarında ana zararlı konumuna gelmesinin yanı sıra Greening veya Huanglongbing'in (HLB) etmeni olan Candidatus Liberibacter Asiaticus'un da taşıyıcısı olduğu belirtildi.

İnsana herhangi bir zararı olmayan Psillidi’nin, bitkilere taşıyıcı yönüyle verdiği zararın direkt verdiği zararın çok ötesinde olduğu kaydedilen açıklamada, bakteri ile enfekte olan ağaçların ölmekte olduğu belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yunus Bayram, Adana Biyolojik Mücadele Enstitüsü Müdürü Dr. Miraç Yayla ve Çukurova Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü-Entomolog Prof. Dr. Serdar Satar’dan oluşan heyetin KKTC’yi 21-23 Aralık 2023 tarihlerinde ziyaret ederek, zararlının tespiti ve zararlı ile mücadele yöntemi geliştirilmesine yönelik ilk çalışmaları yaptığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu ilk saha çalışmasında, zararlının tespiti teyit edilmiş ve başta biyolojik mücadele olmak üzere mücadele planı hazırlanarak eyleme geçilmesi kararı alınmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yunus Bayram başkanlığındaki genişletilmiş heyet önceki gün KKTC’ye tekrar gelerek mücadele planının hayata geçirilmesini ve enginar ihracının güvenli bir şekilde tekrar başlamasını teminen teknik destek vermeye ve KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile birlikte çalışmalarına devam etmektedir.”