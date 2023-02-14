Türkiye'deki depremin acılarını bir nebze de olsa sarmak için, büyük felakette evlatlarını kaybeden Kıbrıs Türkü'nün, anavatanla dayanışması sürüyor.

Deprem bölgesine “Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü” adıyla konteyner kent inşa etmek ve “Türkiye için tek yürek” sloganıyla deprem bölgesine 1000 konut yapımına katkı koymak için, BRT’de “Her koşulda omuz omuza” özel yayını gerçekleştirildi.

Anavatan Türkiye’de yaşanan deprem felaketinin ardından yaraların sarılması amacıyla Başbakanlığın desteğiyle Kuzey Kıbrıs’taki 42 oda, birlik, federasyon ve dernek tarafından oluşturulan “Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu” öncülüğünde inşa edilecek konteyner kent için iş ve siyaset dünyasının öncü isimleri bir araya geldi.

BRT’deki özel yayına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın yanı sıra Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Başkanı Mehmet Ali Ardıç’ın da yer aldığı toplam 42 sivil toplum örgütünün başkanları katıldı.

“Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü” adıyla inşa edilecek konteyner kent için gerçekleştirilen özel yayında konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türkü’nün depremin neden olduğu acıyı yüreğinde hissettiğini söyledi.

“Yüreğimiz Türkiye ile deprem bölgesindedir. İmkanlarımız belli ama yüreğimiz onlarla birlikte” diyen Cumhurbaşkanı, konteyner konut evlerin yapılması ile şampiyon meleklerimizin simgesel olarak orada yaşatılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar “Acılarımız bir, yasımız bir. Bu dönemde o acıları Kıbrıs Türk halkı olarak biz de yaşıyoruz. Her zaman dualarımız yüreğimiz Türkiye ile olacak” diye konuştu.

Başbakan Ünal Üstel, acı haberler geldiği andan itibaren olağanüstü bir gayret göstererek Adıyaman’a gidildiğini anlattı.

Başbakan Üstel “Yapılan çalışmalarla ne yazık ki çocuklarımızı canlı kurtaramadık. Acımız Türkiye Cumhuriyeti’ne baktığımızda daha da büyüdü” dedi. Çocukların anısını yaşatmak için çalışma yaptıklarını anlatan Başbakan “Şampiyon meleklerimizin ismini yaşatmak adına Türkiye’den yer talep ettik, orada bin hanelik yaşam evi oluşturmak için çalışma başlattık” diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da bir trajedi yaşandığını ve birbirine tutunarak ayakta kalındığını söyledi.

Feyzioğlu “Aynı millet olduğumuzu ve daima olacağımızı bir kez daha hissettim. Kıbrıs Türk halkına en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yapılan müthiş bir dayanışma örneği. Bir taraftan Türkiye’nin yaralarını sarmaya yönelik müthiş bir gayret, diğer taraftan meleklerimizi ölümsüzleştirecek her türlü takdirin ötesinde bir girişim” dedi. Türk milletinin bu badireyi de atlatacağını belirten Büyükelçi, KKTC’nin kenetlenerek Türkiye’ye dünyada en büyük yardımı yapan devlet olduğunu söyledi.

Ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, acının çok büyük olduğunu belirterek, depremin gerçekleştiği ilk saatten itibaren Kıbrıs Türk halkının büyük bir dayanışma içinde hareket ettiğini söyledi.

Hem Türkiye’de hem de KKTC’de büyük bir çaba ortaya konulduğunu anlatan Erhürman “Bunların hiçbiri acımızı dindirmiyor, kayıplarımızı geri getirmiyor ama elimizden gelen buydu. Bu dayanışma üst düzeyde gerçekleştirildi. Bu akşam da bu dayanışmanın bir uzantısı için bir araya geldik. Bunu çok önemli buluyorum çünkü bu bir sivil toplum hareketi” dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, hem KKTC’de hem de Türkiye’de büyük bir acı yaşandığını belirtti, ilk günden itibaren ortaya konulan duyarlılığın ortada olduğunu söyledi.

İnsanların yardım etmek için yarışırcasına bir çaba ortaya koyduğunu anlatan Ataoğlu, anavatan Türkiye’deki vatandaşların yaralarına merhem olunmaya çalışıldığını ifade etti. Hem çocukların isimlerinin yaşatılması için hem de anavatan Türkiye’deki vatandaşlara yardımcı olmak için sivil toplum örgütlerinin harekete geçtiğini anlatan Ataoğlu, Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’nun attığı adımın önemine işaret etti, bunun devamının sağlanacağını söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 1974’ten sonra Kıbrıs Türkü'nün ilk kez bu kadar büyük bir acı yaşadığını söyledi, yaşanan felaketin, asrın değil asırların en büyük felaketi olduğunu vurguladı.

Bu kadar geniş bir coğrafyaya müdahale etmenin mümkün olmadığını kaydeden Arıklı, en erken müdahaleyi yapan ekibin KKTC ekibi olduğunu anlattı. Kıbrıs Türk halkının Anadolu milli mücadelesinin ardından ikinci kez anavatana destek için koştuğunu söyleyen Arıklı Kıbrıs Türkü'nün milli birliğinin şaha kalktığı bir dönem yaşandığını ifade etti.

Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, "Bu konut konusunda ilk andan itibaren çeşitli yardımlarla ilgili çalışma yaptık. Barınma sorunu çıkacağını gördük ve bu fikir ortaya çıktı" dedi.

Kamacıoğlu, “Bizim emeğimizle yapılmış olan geçici konutları süratli bir şekilde yapıp göndereceğiz. 47 örgütün birleştiği geniş bir platform haline geldik. 10 gün içinde ilk sevkiyatı yapmayı planlıyoruz. İnşallah depremzedelere merhem oluruz. Bu konu Kıbrıslı Türklerin el birliği ile neler yapabileceğini gösterdi” diye konuştu.