Türkiye’de altı ilde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Antalya, Sakarya, Tekirdağ, Bursa ve Kahramanmaraş'taki beş orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Sabah saatlerinde İzmir'in Aliağa ilçesinde yangın kontrol altına alındı.

Tekirdağ'da henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde ormanlık alanda yangın ise hızla büyüdü. Alevler rüzgarın etkisiyle evlere de sıçradı.

Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının etkili olduğu bölgede yaşayanlar tahliye edildi.

Alevlere, 2 helikopter, 7 arazöz, 8 iş makinesi ve 59 personelle havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Ormanlık alanda henüz belirlenemeyen çıkan yangını söndürmek için helikopter desteğiyle çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi. Ekipler, yangını kontrol altına aldı.

Antalya'nın Aksu ve Kumluca ilçelerinde orman yangını çıktı.

Aksu ilçesi Yeşilkaraman Mahallesi ve Kumluca Kasapçayırı Mahallesi Demirci tepesi mevkisindeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenlerle yangın çıktı. Aksu'daki yangına 1 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal aracı ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahale ediliyor.

Kumluca ilçesindeki orman yangınına ise ilk müdahaleyi yakınlardaki Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurdu personeli yaptı. Kumluca Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz, yangın söndürme işçileri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca itfaiye birimi ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Soğutma çalışmasının yapıldığı yangında yaklaşık 5 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Yangına, 6 arazöz, 4 su tankı, 1 ilk müdahale aracı, 2 helikopter ve 2 iş makinesiyle müdahale ediliyor.