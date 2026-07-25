Bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"İşgal altındaki Filistin topraklarında artan yasa dışı yerleşimci terörünü en güçlü biçimde kınıyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin teşvik ettiği "yerleşimci teröristler" tarafından 4 Filistinlinin katledilmesinin İsrail’in sürdürdüğü soykırım politikasının bir sonucu olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Filistin topraklarını gasbeden yerleşimci teröristlerin ve destekçilerinin işledikleri suçların cezasız kalmaması ve faillerin adalet önünde hesap vermesinin sağlanması için uluslararası topluma çağrımızı yineliyoruz." denildi.

İsrail güçleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tel beldesi yakınlarında açtığı ateş sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetmiş, üçü ağır olmak üzere 4 Filistinli yaralanmıştı.