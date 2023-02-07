Türkiye’deki deprem felaketinde can kaybı 4 bin 544’e yükseldi.

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 4 bin 544 kişinin hayatını kaybettiğini, 26 bin 721 kişinin yaralandığını, yıkılan bina sayısının 5 bin 775 olduğunu bildirdi.