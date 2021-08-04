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YAŞ kararları açıklandı

04 Ağustos 2021 Çarşamba 16:15
YAŞ kararları açıklandı

KALIN: “44 GENERAL VE AMİRALİN GÖREV SÜRELERİ 1 YIL, 320 ALBAYIN GÖREV SÜRELERİ İSE 2 YIL SÜREYLE UZATILMIŞTIR”

Türkiye’de Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Yüksek Askeri Şura kararıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığına Orgeneral Musa Avsever atandı.

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Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süresi YAŞ kararıyla 1 yıl uzatıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, YAŞ toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "44 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 320 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatılmıştır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, şöyle devam etti:

"30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir. Bir general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2021 tarihinden, 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere emekliliğe sevk edilmiştir."

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Son Güncelleme: 04.08.2021 16:33
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