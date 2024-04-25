İstanbul Sanayici ve Yatırımcı İş Adamları Derneği (İSİYAD) heyetiyle görüşen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, “İşini düzgün yapmak isteyen herkese kapımız açık’’ dedi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Gardiyanoğlu kabuldeki konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki bağların, ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da güçlenmesi ve gelişmesinin önemine işaret etti.

KKTC’ye yapılacak her yatırımın kökleşme olduğunu kaydeden Gardiyanoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin yatırımla ilgili tecrübelerinin de değerli olduğunu ifade etti.

Yatırım fırsatlarının değerlendirilmesiyle ve doğru yatırımlarla KKTC’nin daha da gelişeceğini kaydeden Gardiyanoğlu, adaya nitelikli işgücü kazandırmanın öncelikleri olduğunu söyledi.

Gardiyanoğlu, “İşini düzgün yapmak isteyen herkese kapımız açık” dedi.

Bakan Gardiyanoğlu, KKTC’de görmekten memnuniyet duyduğunu İSİYAD heyetine çalışmalarında başarı da diledi.

-Çoban



İstanbul Sanayici ve Yatırımcı İş Adamları Derneği (İSİYAD) Genel Başkanı Cemal Çoban da, derneğin sürdürdüğü faaliyetler ve projeler hakkında Gardiyanoğlu’na bilgi verdi.

KKTC’de ihtiyaç duyulan alanlara yatırım yapmayı hedeflediklerini dile getiren Çoban, bu konuda izlenecek yasal prosedür hakkında Bakan Gardiyanoğlu’ndan bilgi de aldı.