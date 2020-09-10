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Süper Lig'de 2020-2021 sezonu başlıyor

Futbolseverlerin lig hasreti sona eriyor. Süper Lig'de 2020-2021 sezonu, 47 günlük aranın ardından yarın başlayacak.

10 Eylül 2020 Perşembe 16:46
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu başlıyor
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Futbolseverlerin lig hasreti sona eriyor. Süper Lig'de 2020-2021 sezonu, 47 günlük aranın ardından yarın başlayacak.

Medipol Başakşehir'in şampiyonluğuyla 26 Temmuz 2020'de tamamlanan 2019-2020 sezonunun ardından Süper Lig'de, 63. sezonun perdesi Rize'de Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçıyla açılacak.

Türkiye'nin 14 ilinden 21 takım, 248 gün sürecek toplam 420 maçlık periyotta, transferlerle güçlendirdikleri kadrolarıyla belirledikleri hedeflere ulaşmaya çalışacak.

Süper Lig, geçen sezon küme düşmenin kaldırılması ve Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Fatih Karagümrük'ün yükselmesiyle yeni sezonda 21 takımla oynanacak.

14 İLDEN 21 TAKIM

Süper Lig'in 63. sezonunda 14 ilden, 21 takım mücadele edecek.

Yeni sezonda İstanbul'dan 6 takım (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Fatih Karagümrük, Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir) yer alacak.

Ligde Ankara'dan MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği, Antalya'dan Antalyaspor ve Alanyaspor, Erzurum'dan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İzmir'den Göztepe, Kayseri'den Hes Kablo Kayserispor, Hatay'dan Atakaş Hatayspor, Konya'dan İttifak Holding Konyaspor, Malatya'dan Yeni Malatyaspor, Gaziantep'ten Gaziantep FK, Rize'den Çaykur Rizespor, Denizli'den Yukatel Denizlispor, Sivas'tan Demir Grup Sivasspor, Trabzon'dan da Trabzonspor başarıyı hedefleyecek.

İLK YARI 24 OCAK'TA, SEZON 16 MAYIS'TA BİTECEK

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu yarın başlayıp 21. hafta maçlarıyla 24 Ocak 2021'de sona erecek.

Ligde ikinci devre 29 Ocak 2021'de oynanacak 22. hafta müsabakalarıyla başlayıp sezon 16 Mayıs'ta tamamlanacak.

SEZONUN İLK YARISI SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Süper Lig'de sezonun ilk yarısındaki müsabakalar seyircisiz oynanacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sezonun ilk devresindeki karşılaşmalarda futbolseverler tribünde yer alamayacak.

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İLK KEZ 21 TAKIMLA OYNANACAK

Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezon 21 takımla yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun geride kalan sezon küme düşmeyi kaldırmasıyla ligi düşme hattında tamamlayan MKE Ankaragücü, Hes Kablo Kayserispor ve Yeni Malatyaspor, yeni sezonda da ligde yer alacak.

Süper Lig'de geride kalan 62 sezonun 31'i 18 takımla, 20'si 16 ekiple, 4'ü 20 takımla, üçer tanesi 17 ve 19 ekiple, biri de 22 takımla oynanmıştı.

Ligde 21 takımın yer almasından dolayı her haftayı bir takım maç yapmadan (Bay) geçecek.

YENİ KURALLAR

Süper Lig'de yeni sezonda bazı yeni kurallar da uygulanacak.

Bu sezon uygulanacak öne çıkan yeni oyun kuralları şöyle:

- Penaltı atışı sırasında kalecinin ihlalde bulunması ve atışın tekrarı halinde kaleciye ilk ihlalde sadece uyarı yapılacak, sonraki ihlallerde ise kaleci sarı kartla cezalandırlacak.

- Penaltı atışlarında kalecinin ihlaline rağmen topun kaleye isabet etmemesi halinde kalecinin bu hareketi vuruşu kullanan oyuncuyu etkilememişse atış tekrarlanmayacak.

- Elle oynama ihlallerinde kolun üst sınırı, koltuk altı bölgesinin alt hizası olarak kabul edilecek.

- Kaleci kendi ceza sahası içerisinde elle oynama izni olmadığı halde topa elle müdahale ederse, rakip takım lehine bir endirekt serbest vuruş verilecek ama disiplin cezası uygulanmayacak. Ancak kalecinin, oyunun başlamasının ardından top bir başka oyuncuya değmeden topu tutması ve bu ihlalin umut vaat eden bir atağı durdurması halinde kaleci disiplin cezası alacak.

- Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasından bir pozisyon sonrasında "açık ve bariz hata" ya da "gözden kaçan ciddi olay" olduğunun tespiti halinde bu bilgi hakeme iletilecek, hakem bu durumda bir inceleme başlatılıp başlatılmayacağına karar verecek.

Öte yandan Futbol Disiplin Talimatı'nda yapılan değişiklikle resmi müsabakalarda ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edilen futbolcular, aynı kategorideki takip eden maçta otomatik olarak cezalı duruma düşecek. Bu durumda futbolcu ayrıca disiplin kurullarınca ceza almazsa, diğer kategorilerdeki müsabakalarda oynayabilecek.

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Son Güncelleme: 10.09.2020 17:05
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig
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