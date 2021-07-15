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15 Temmuz 2021 Cuma gündemi
15 Temmuz 2021 Cuma gündemi
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Rize'deki sel ve heyelanlarda ölü sayısı 6'ya yükseldi

Rize'de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ve heyelanlar nedeniyle ölü sayısı 6'ya yükseldi, kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

15 Temmuz 2021 Perşembe 21:30
Rize'deki sel ve heyelanlarda ölü sayısı 6'ya yükseldi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 13 Temmuz Salı günü başlayıp 14 Temmuz Çarşamba günü akşam saatlerinde şiddetini arttıran yağışlar sonucu merkez, Güneysu ve Çayeli ilçeleri başta olmak üzere il genelindeki yerleşim birimlerinde çok sayıda heyelan ve taşkın meydana geldiği anımsatıldı.

Açıklamada, Meteorolojiden alınan bilgiye göre metrekareye Güneysu ilçesinde 213,6, Çayeli Madenli'de 188,2, Çayeli ilçe merkezinde 150,4, Andon'da 134 kilogram yağış düştüğüne işaret edildi.

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Arama kurtarma kapsamında kayıp 8 kişiyi arama çalışmalarının 4 noktada gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, dün akşamdan itibaren sürdürülen çalışmalar sonucu 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarının 2 noktada devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Muradiye beldesinde yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda cansız bedenine ulaşılan kişilerin Hacere ve Cemal Mert, aranan kişinin ise İzzet Sarıhasan olduğu ifade edilerek, Güneysu Asmalıırmak köyünde kayıp olduğu bildirilen Adem Yanık'a da ölü ulaşıldığı kaydedildi.

Güneysu Ballıdere köyünde kayıp olduğu bildirilen Aynur, Mustafa ve Ayşe Karaali'nin cansız bedenlerine ulaşıldığı belirtilen açıklamada, Güneysu Tepebaşı köyünde kayıp olduğu bildirilen Hasan Arıcı'yı arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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Son Güncelleme: 15.07.2021 22:30
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