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PKK'da büyük panik: Ayrılmak isteyenleri intihara yönlendiriyorlar

Başarılı operasyonlar PKK'nın sözde üst düzey yönetim kadrosunda paniğe neden olurken, Irak'ın kuzeyinde ve İran'da da teröristlerin örgütten kaçmaya başladığı, teslim olanların ifadelerine yansıdı.

06 Kasım 2021 Cumartesi 11:33
PKK'da büyük panik: Ayrılmak isteyenleri intihara yönlendiriyorlar

TC İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Eren operasyonlarıyla yurt içinde eylem yapamaz hale gelen PKK'da, istihbarata dayalı nokta operasyonlarıyla çok sayıda sözde üst düzey örgüt mensubunun etkisiz hale getirilmesi paniğe neden oldu.

Başarılı operasyonlar yurt içindeki ve sınır ötesindeki teröristlerin PKK'dan kaçması sürecini hızlandırdı. PKK içerisinde yaşananlar teslim olan teröristlerin ifadelerine yansıdı. Teslim olan bazı teröristler, çok sayıda teröristin örgütten ayrılmayı istediğini aktardı.

Irak'ın kuzeyinde ve İran'daki teröristlerin de PKK'dan kaçmaya başladığı öğrenildi. Irak'ın kuzeyinde 14, İran'da ise 25 teröristin PKK'dan kaçarken yakalandığı ve Irak'ın kuzeyinde örgütün kullandığı bir mağarada tutulduğu ifadelerle ortaya çıktı.

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Ayrılmak isteyen intihara yönlendiriliyor

Ayrıca PKK'nın örgütten ayrılmak isteyen teröristleri intihara yönlendirdiği belirlendi.

Örgüt mensuplarına yalan bilgiler vererek motivasyonu yüksek tutmayı amaçlayan PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin kaçış planı yapan teröristler üzerinde de sürekli baskı uyguladığı aktarıldı.

Teslim olan bir terörist ifadesinde yaşam koşullarının kötüleştiğini, kış kamplarına sınırlı miktarda erzak ile örgüt mensuplarının hayatlarını sürdürmeye çalıştığını söyledi.

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