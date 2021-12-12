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Bilgin: Ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz

TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Ciddi bir asgari ücret artışını gerçekleştireceğiz. Çalışanlarımız için, özellikle düşük gelirli asgari ücretle çalışanlarımız için bir bayram havası yaratacaktır." dedi.

12 Aralık 2021 Pazar 09:30
Bilgin: Ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz

TBMM Genel Kurulunda Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

Genel Kurul çalışmalarına katılan TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuşma yaptı.

Bakan Bilgin'in konuşmasından öne çıkanlar: 

Asgari ücret

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"Toplumumuzun işçilerimizin beklentilerini karşılayacak ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz. Çalışanlarımız için, özellikle düşük gelirli asgari ücretle çalışanlarımız için bir bayram havası yaratacaktır. Rahat nefes aldıracak bir seviyede tespit edeceğiz."

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"Teknik çalışmayı yaptık. Önümüzdeki hafta Komisyonumuzu toplayacağız. Komisyonda, sosyal ortaklarımız, sendikalar olacak. Ondan sonra da Yüce Meclis'e göndereceğiz. 2022 yılında uygulamaya sokacağız."

Sözleşmeli personel

"Sözleşmeli meselesini de gündeme aldık. Sözleşmeli personel ile ilgili meseleyi de en uygun şekilde çözeceğiz. Karara bağlamış bulunuyoruz."

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