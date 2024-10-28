Türkiye Maarif Vakfı, SAMTAY Vakfı Suna- Ata Atun İlkokulu bünyesinde oluşturulan spor alanı ve ekolojik bahçenin açılışı bugün gerçekleştirildi. Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.

Törende ilk konuşmayı Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün yaptı.

Akgün, ekolojik bahçe ve spor alanlarının çocukların eğitimine büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili, SAMTAY Vakfı Başkanı Sunat Atun da konuşmasında, vakıf hakkında bilgi verdi.

Vakfın, Kıbrıs tarihini araştırmak ve yazmak amacıyla hayata geçtiğini anlatan Atun, Vakfın, genç nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla eğitim alanında da faaliyet yürüttüğünü ifade etti.

Etkinlikte Sunat Atun’un babası Prof. Dr. Ata Atun da kısa bir konuşma yaptı.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, böylesi donanımlı okullardan başarılı nesiller yetişeceğine inanç belirtti.

Tatar, izolasyonlar altında olan ülkede evrensel değerlere sahip böylesi okulların varlığının öneminin de altını çizdi.

Konuşmaların ardından halk dansları gösterisi ve koro dinletisi sunuldu.